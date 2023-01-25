Вор-рецидивист из Климовского района три с половиной года проведёт в колонии

Суд Климовского района приговорил 26-летнего вора-рецидивиста к трём с половиной годам в колонии особого режима. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уговонео дело о кражах из жилых домов в Климовском районе. На скамье подсудимых оказался 26-летний неоднократно судимый житель района.

Весной и летом 2022 года он вскрывал жилые дома в селе Сытая Буда и забирал имущество. Ущерб составил более 27 тысяч рублей.

Обвиняемый многократно был судим за кражи и уже сидел в тюрьме. Суд установил в его действиях особо опасный рецидив преступлений. Ближайшие три с половиной года мужчина проведет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.