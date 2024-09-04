Восемь автоцистерн тушили лесопилку в Дятьково

Восемь автоцистерн потушили лесопилку в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.

2 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Ленина в производственном цехе ДСП предприятия «Дятьково-ДОЗ» произошло горение в устройствах для очистки воздуха «Циклон». Спасатели на восьми пожарных автоцистернах и двух автолестницах оперативно потушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Эксперты устанавливают причину пожара.