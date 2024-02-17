Восемь единиц оружия изъяли брянские стражи порядка

За два дня брянские полицейские изъяли восемь единиц гладкоствольного и холодного оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции в Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Они выявили 14 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. В половине случаев жители сдали оружие добровольно. Ещё по семи фактам назначены экспертизы.

Всего из незаконного оборота стражи порядка изъяли восемь единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 70 патронов.