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Восемь единиц оружия изъяли брянские стражи порядка

2024, 17 февраля 13:13 Происшествия
Восемь единиц оружия изъяли брянские стражи порядка
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За два дня брянские полицейские изъяли восемь единиц гладкоствольного и холодного оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции в Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Они выявили 14 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. В половине случаев жители сдали оружие добровольно. Ещё по семи фактам назначены экспертизы.

Всего из незаконного оборота стражи порядка изъяли восемь единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 70 патронов.

 

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