Восемь телефонов бывший заключённый пытался передать в колонию Стародуба

На задержанного составили административные протоколы.

Сотрудники колонии строгого режима №5 в Стародубе пресекли передачу телефонов. Информацию об этом они получили заранее.

В полночь около забора сотрудники охраны задержали молодого человека с двумя свёртками. В них находились восемь смартфонов и два зарядных устройства. Мужчина собирался перебросить их в промышленную зону колонии.

На задержанного составили административные протоколы. Подозреваемый недавно освободился из соседней колонии №6 в городе Клинцы.