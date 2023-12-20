Восемь жителей Брянщины поверили лжеэкспертам по инвестициям

Восемь жителей Брянщины поверили мнимым экспертам по инвестициям и лишились почти пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она пообщалась якобы с в экспертом по инвестициям и решила по его совету выгодно вложить деньги. На указанные собеседников счета она перевела 1 300 000 рублей. Но прибыли она так и не получила. А «эксперт» пропал.

За неделю в аналогичную ситуацию попали ещё семь жителей областного центра и Клинцовского района. Они лишились 3 119 000 рублей.