Хищение телефона двухлетней давности раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратился мастер по ремонту мобильных телефонов. Клиентка попросила его взломать пароль на смартфоне и сбросить его до заводских настроек. Мастер высказал подозрения, что телефон чужой. Женщина пояснила, что нашла гаджет, а затем ушла, оставив устройство в мастерской.

Полицейские выяснили, что смартфон принадлежит 30-летнему жителю Володарского района. Пропал гаджет около двух лет назад при невыясненных обстоятельствах. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу Бежицкого района. Женщина пояснила, что телефон она нашла в такси и решила оставить себе. Гаджет выключенным пролежал у нее дома два года. А потом она попыталасm взломать запароленное устройство, чтобы им пользоваться.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления.