Хулиганившего на кладбище подростка задержали брянские полицейские

Хулиганившего на кладбище в поселке Путевка подростка задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские провели проверку после публикации в соцсетях видеоролика, снятого на кладбище в посёлке Путевка Брянского района. На записи юноша забрали венки с одной из могил, а также пинал ногами ограду.

Надругавшегося над местом захоронения уроженца города Брянска 2007 года рождения полицейские задержали. Полицейским предстоит дать правовую оценку его поступку.