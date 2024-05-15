Юный брянец получил срок за попытку торговать наркотиками

Суд приговорил 18-летнего брянца к четырём годам в колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушение на сбыт наркотических средств. Приговор выслушал 18-летний житель Дятьково.

В июле 2023 года тогда еще несовершеннолетний фигурант сделал «закладку» наркотического средства PVP массой не менее 0,3 грамма. «Куратору» он сообщил координаты тайника. Также юноша сделал «закладку» с 10.2 грамма гашиша на территории Володарского района Брянска. Довести преступления до конца ему помешали стражи порядка. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к условному сроку, но прокурор обжаловал это решение. Апелляционная инстанция Брянского областного суда отправила юношу в колонию на четыре года и пять месяцев.