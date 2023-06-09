Юный велосипедист попал в больницу после ДТП в Унече

Девятилетний велосипедист попал в больницу после ДТП в Унече. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Транспортной в городе Унече произошло ДТП. 29-летний водитель на КИА JD, на перекрёстке сбил девятилетнего велосипедиста велосипедом на Style Topgear. Мальчик ехал по второстепенной дороге.

Ребёнок с переломом плеча, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга попал в больницу.