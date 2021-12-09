За долг по алиментам житель Рогнединского района предстанет перед судом

Мужчина уже не раз уклонялся от выплат на несовершеннолетнюю дочь.

24-летний житель Рогнединского района четыре месяца без уважительной причины не платил алименты на содержание ребёнка. За это время скопился долг — более 44 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Прокуратура Рогнединского района направила материалы дела в Дубровский районный суд. Закон за неуплату алиментов предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на год.