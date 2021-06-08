За два года брянский мошенник обогатился на 9 миллионов

В числе жертв афериста оказались и его близкие, и друзья.

28-летнего брянца призвали к ответственности за несколько лет обмана. С января 2017 года по март 2019 года молодому человеку поверили 20 человек.

Советский районный суд Брянска признал подсудимого виновным в 28 преступлениях.

Мужчина для собственного обогащения организовывал сделки под различными предлогами: купли-продажи автомобиля, займа, ведения совместного бизнеса и так далее. В итоге доверчивые граждане распрощались со своим имуществом и деньгами, что вкупе составило кругленькую сумму – более 9 миллионов рублей.

Все исковые требования потерпевших суд удовлетворил. А мошеннику придется ближайшие пять лет провести в колонии общего режима.