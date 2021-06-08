За кражу денег с карты брянца жителю Смоленска грозит тюрьма

Житель Клинцовского района стал жертвой сетевого мошенника.

Когда с банковской карты мужчины исчезли денежные средства, он обратился в местное отделение полиции. По сообщению пресс-службы областного УМВД, возбуждено уголовное дело.

Оказывается, клинчанин выставил на продажу свой аккаунт в популярной онлайн-игре. Откликнувшийся покупатель предложил выгодные условия сделки, и мужчина доверился незнакомому человеку, разрешил ему доступ к личной банковской карте. Таким образом со счета неосмотрительного продавца пропали 8 тысяч рублей.

Нарушителем закона оказался 21-летний житель Смоленска. Молодой человек сразу признал свою вину. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

За кражу ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.