За попытку сбыть наркотики 26-летний брянец получил 7,5 года
Брянец занимался закладкой запрещенных веществ.
По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался молодой человек из Брянска. Недавно ему исполнилось 26 лет.
Задержали мужчину за попытку распространения наркотиков. Он пытался сбыть одурманивающие вещества весом 13,5 грамма. Наркотики брянец размещал в виде «закладок» в тайниках на территории областного центра.
Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. Брянца, ранее не имевшего судимости и являющегося отцом малолетнего ребенка, приговорили к 7,5 года лишения свободы. Это время ему придется провести в колонии строгого режима.
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