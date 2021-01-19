За прошлую неделю в Брянске шесть человек пострадали в пяти ДТП

На улицах областного центра был сбит один пешеход, случилось три столкновения и один наезд на препятствие.

За прошлую неделю на дорогах Брянска шесть человек пострадали пяти ДТП. В числе ДТП с пострадавшими один наезд на пешехода, один — на препятствие и три столкновения автомобилей. В 111 авариях пострадавших нет, но были повреждены автомобили.

За нарушения ПДД были наказаны 1285 водителей и пешеходов.

10 водителей попались за рулем пьяными, семь с признаками опьянения отказались от медицинского освидетельствования. 160 не пропустили пешеходов. 78 проехали на красный свет. Девять выезжали на «встречку». 11 находились за рулем без водительского удостоверения. У 47 были превышены нормы тонировки стекол, а 13 перевозили детей без удерживающих устройств.

В числе привлеченных к ответственности 49 водителей автобусов и 46 таксистов.

361 пешеход попался за переходом дороги в неположенном месте.