За угон двух машин в пьяном виде жительница Навли получила условный срок

Суд назначил условное лишение свободы жительнице Навли, в пяном виде угнавшей два автомобиля. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело об угоне и управление автомобилем в нетрезвом виде. На скамье подсудимых оказалась 27-летняя жительница Навли.

Вечером 9 февраля пьяная женщина без прав села за руль чужого Toyota Carina E и уехала. К счастью поездка обошлась без происшествий. А вечером 22 июля обвиняемая вновь в нетрезвом виде угнала у знакомого «ВАЗ 21074». На легковушке она врезалась в забор детской школы искусств.

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за пьяное вождение. Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.