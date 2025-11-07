Город32

Забившего до смерти мужчину жителя Брасовского района суд отправил в СИЗО

2025, 07 ноября 08:36 Происшествия
Забившего до смерти мужчину жителя Брасовского района суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 41-летнего жителя Брасовского района.

По версии следствия, днём в посёлке Воронов Лог у фигуранта произошёл конфликт со знакомым. Обвиняемым бил потерпевшего кулаками, пинал ногами по животу, а затем взял сук дерево и стал нанес удар по голове. 41-летний мужчина умер от полученных травм на следующий день.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

