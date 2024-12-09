Забившего знакомого лопатой брянца ждёт суд
Житель Суражского района, обвиняемый в убийстве знакомого лопатой, предстанет перед судом. Об это сообщили в региональной прокуратуре.
Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 43-летнего жителя села Октябрьское.
По версии следствия, 16 октября 2024 года в пьяный мужчина поссорился со знакомым. На оскорбления в свой адрес он среагировал агрессивно. Фигурант стал избивать приятеля, а затем несколько раз ударил оппонента по голове лопатой. Потерпевший умер на месте.
Обвиняемый признал вину. Он дожидается суда под стражей.