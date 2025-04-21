Забивший до смерти бабушку брянец отправился в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении смертельных травм пожилой женщине. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель областного центра.

Ночью 10 мая 2024 года пьяный мужчина дома поссорился со своей 86-летней бабушкой. Он жестоко избил женщину. На крики о помощи, соседи вызвали сотрудников полиции. Правоохранители обнаружили лежащую на полу пенсионерку со следами крови. Женщина была в сознании и пояснила, что её избил внук. Пострадавшую госпитализировали. От полученных травм 8 июня потерпевшая умерла.

Подсудимый свою вину не признал. Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.