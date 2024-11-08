Забивший до смерти сожительницу брянец отправится в колонию

Житель Брянска, забивший до смерти сожительницу, проведёт в колонии девять с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушал 36-летний житель областного центра.

Вечером 10 сентября пьяный фигурант на улице, недалеко от общежития на улице Полесской, поссорился с 54-летней сожительницей. Он бил женщину ногами, руками и тапком. Женщина на следующий день умерла в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.