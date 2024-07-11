Забивший до смерти супругу брянец отправится в тюрьму

36-летнего брянца, забившего до смерти супругу, суд отправил на 10 лет в тюрьму. об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушал 36-летний житель областного центра.

Трагедией закончилось 8 марта в квартире в Бежицком районе Брянска. Семейная пара распивала вместе спиртное, но поссорилась. Мужчина стал избивать супругу. От полученных множественных травм женщина умерла на месте.

Подсудимый признал себя виновным. Суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима.