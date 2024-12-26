Забивший до смерти знакомого брянец отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Приговор выслушал житель областного центра.

Днём 23 марта 2024 года фигурант распивал спиртное в компании своих знакомых в квартире в Володарском районе. С одним из приятелей он поссорился из-за утерянной банковской карты.

Обвиняемый избил оппонента. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.

Суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима, а также взыскал один миллион рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.