Забивший до смерти знакомого брянец отправится в колонию
Забивший до смерти знакомого брянец отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Приговор выслушал житель областного центра.
Днём 23 марта 2024 года фигурант распивал спиртное в компании своих знакомых в квартире в Володарском районе. С одним из приятелей он поссорился из-за утерянной банковской карты.
Обвиняемый избил оппонента. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.
Суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима, а также взыскал один миллион рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.