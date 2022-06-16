Забивший мать до смерти житель Дятьково выслушал приговор

Подозреваемый три дня избивал лежачую пенсионерку.

Дятьковский городской суд на основании решения присяжных заседателей приговорил 50-летнего жителя Дятьково к девяти с половиной годам колонии.

Суд установил, что в доме на улице Урицкого обвиняемый три дня избивал свою лежачую 81-летнюю мать. Мужчина бил её кулаками и ногами по голове и груди. От полученных травм женщина умерла.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Ему дали девять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.