Забивший односельчанина до смерти брянец проведёт в колонии восемь лет

2026, 15 января 11:32

Забивший односельчанина до смерти брянец проведёт в колонии восемь лет по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. Приговор выслушал 41-летний житель Брасовского района.

По версии следствия, днём 2 ноября прошлого года в посёлке Воронов Лог у фигуранта произошёл конфликт односельчанина. Обвиняемый ударил оппонента кулаком в лицо ногой в живот, а затем суком по голове. 41-летний мужчина умер от полученных травм дома на следующий день.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.