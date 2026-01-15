Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Забивший односельчанина до смерти брянец проведёт в колонии восемь лет

2026, 15 января 11:32
Забивший односельчанина до смерти брянец проведёт в колонии восемь лет
Забивший односельчанина до смерти брянец проведёт в колонии восемь лет по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. Приговор выслушал  41-летний житель Брасовского района. 

По версии следствия, днём 2 ноября прошлого года в посёлке Воронов Лог у фигуранта произошёл конфликт односельчанина. Обвиняемый ударил оппонента кулаком в лицо ногой в живот, а затем суком по голове. 41-летний мужчина умер от полученных травм дома на следующий день.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

