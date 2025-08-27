Город32

Забивший прохожего лопатой брянец предстанет перед судом

2025, 27 августа 18:42 Происшествия
Брянец, забивший лопатой прохожего из-за замечание о выгуле собаки без намордника, предстанет перед судом. Об этом сообщили региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушает 28-летний ранее судимый житель областного центра. 

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 26 июня 2025 года на улице Дзержинского в Брянске. 48-летний прохожий сделал фигуранту замечание из-за того, что тот выгуливал собаку бойцовской породы без намордника. Подозреваемый не отреагировал на обвинение. Потерпевший взял дома лопату и вновь пошёл к обвиняемому. Фигурант вырвал лопату из рук оппонента и избил его. Мужчина умер через несколько дней в больнице.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 15 лет колонии.

