Задержан виновник гибели жителя Брянска

Молодого человека заключили под стражу.

В Брянске расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Подозреваемого – 27-летнего жителя областного центра – задержали.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 12 августа молодой человек гостил у знакомого по проспекту Станке Димитрова в Советском районе и в ходе ссоры избил его. 19 августа хозяин квартиры, получивший черепно-мозговую травму, умер в больнице.

С места происшествия гость скрылся. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.