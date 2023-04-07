Задержанный с наркотиками брянец решил откупиться от оперативников
32-летний житель Новозыбковского района, задержанный при попытке забрать «закладку» с запрещенным веществом, решил дать взятку полицейским. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Инцидент произошел в Новозыбковском районе. Сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя при попытке забрать «закладку» с наркотическим средством. В отделе мужчина, решив избежать ответственности, предложил оперативнику 20 тысяч рублей. Но страж порядка на преступление не пошёл.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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