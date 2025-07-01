Задушивший мать брянец проведёт девять лет в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 61-летний житель района.

14 марта 2021 года в своём доме в деревне Вяльки пьяный мужчина поссорился со своей матерью. Фигурант схватил пожилую женщину руками за шею руками и задушил.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.