Заключенного, пожаловавшегося на насилие в ИК-2 в Брянске, наказали за ложный донос

Заключенный утверждал, что начальник отряда столкнул его с лестницы.
Брянский областной суд отклонил апелляционную жалобу 27-летнего заключенного.
Как сообщает региональная прокуратура, мужчина, отбывающий наказание в ИК-2 в Брянске, испытывал личные неприязненные отношения к начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.
4 февраля черед сотрудника прокуратуры он направил руководителю Фокинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ письменное заявление, в котором сообщил, что 31 января около 6.15 начальник отряда умышленно столкнул его с лестницы. Заключенный таже пожаловался на полученные при падении травмы.
Впоследствии, отмечает прокуратура, эти сведения не нашли подтверждения. Фокинский районный суд признал заключенного виновным в заведомо ложном доносе и приговорил его к году трем месяцам колонии строгого режима.
Мужчина попытался обжаловать приговор, однако суда с учетом мнения представителя прокуратуры, оставил его бе изменения.
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