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Зарезавшая мужчину жительница Брянска не признала своей вины

2021, 20 октября 14:20 Происшествия
Зарезавшая мужчину жительница Брянска не признала своей вины
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Присяжные вынесли обвинительный приговор.

Бежицкий районный суд вынес обвинительный приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей по уголовному делу 36-летней жительницы Брянска. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Как сообщает региональная прокуратура, 31 марта в микрорайоне Автозаводец жительница Бежицы дважды ударила ножом 45-летнего мужчину. Он умер от массивной кровопотери.

В суде женщина свою вину категорически отрицала, однако вердикт присяжных был единодушным. Ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

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