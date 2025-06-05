Застреливший шумного соседа житель Дятьково отправится в колонию

Житель Дятьково, застреливший из ружья соседа за шум по ночам, отправится в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия. Приговор выслушал 65-летний житель Дятьково.

Инцидент произошёл 9 октября 2024 года в 23 часа 40 минут в многоквартирном доме на улице 13-й Микрорайон в Дятьково. Фигурант пришёл к квартире соседа, который регулярно нарушал тишину в вечернее и ночное время. С собой он взял обрез двуствольного охотничьего ружья. Открывшему дверь соседу пенсионер дважды выстрелил в голову и шею. С места преступления обвиняемый скрылся. Обрез он спрятал под водосточной трубой в ручье на улице Пролетарской. 37-летний потерпевший умер в больнице спустя 9 дней.

Подсудимый признал себя виновным. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.