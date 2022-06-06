Завершено расследование дела о наемном убийстве гражданина Таджикистана в Брянске

Перед судом предстанут заказчик и один из исполнителей.
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о похищении и жестоком убийстве по найму гражданина Таджикистана.
На скамье подсудимых вскоре окажутся 50-летний заказчик убийства и 44-летний исполнитель.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, в сентябре 2019 года гражданин Таджикистана в ночном клубе Москвы убил 21-летнего жителя Московской области, уроженца Дагестана, после чего скрылся от правоохранителей и находился в розыске.
Не позднее 1 октября 2020 года 50-летний отец убитого встретился в Москве с 44-летним подельником и его 39-летним знакомым, жителем Дагестана, и договорится с ними о заказном убийстве.
Организатор передал исполнителям деньги, на которые те купили металлические наручники, скотч, перчатки, маски-балаклавы и легковой автомобиль. Установив местонахождение жертвы, исполнители прибыли на машине в Брянск.
Ночью 16 июля 2021 года они ворвались в квартиру по проспекту Ленина, избили гражданина Таджикистана металлическим прутом, надели ему на голову пакет и вывезли в лес у дороги «Обход Брянска».
Обмотав голову похищенного скотчем, они бросили его в заранее вырытую яму и засыпали ее песком и мусором, после чего вернулись в Москву, где отчитались перед организатором.
Организатор передал им 2 миллиона рублей, пообещав выплатить еще 3 миллиона, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Преступление раскрыто при участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России.
Уголовное дело в отношении второго исполнителя, заключившего досудебное соглашение со следствием, выделили в отдельное производство. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
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