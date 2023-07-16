Женщина и девочка пострадали в ДТП на брянской трассе

Травму головы и переломы получили женщина и 14-летняя девочка в аварии на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 46 км автодороги «Брянск-Дятьково» в Дятьковском районе. 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Лада Гранта». Легковушка вылетела в кювет и столкнулась с препятствием.

37-летняя и 14-летняя пассажирки получили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозг и переломы рук. Их доставили в больницу.