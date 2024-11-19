Женщина и двое детей погибли на пожаре в Погарском районе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре в жилом доме в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранним утром в региональное МЧС поступила информация о пожаре в Погарском районе. В селе Борщово на улице Винокурова загорелся жилой дом. После тушения спасатели обнаружили тела детей двух и трёх лет, а также их 23-летней матери.

На место происшествия выехала прокурор Погарского района Екатерина Дюбко и следователи. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состояла.