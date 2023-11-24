Женщина и ребенок погибли на пожаре в брянском селе
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в жилом доме в селе Глинищево. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Ночью 24 ноября 2023 года в переулке Шоссейном в селе Глинищево загорелся жилой дом. Спасатели потушили огонь и обнаружили внутри тело женщины и её малолетнего ребенка. По факту их смерти следователи возбудили уголовное дело.
Правоохранители назначили судебные экспертизы для выяснения причин возгорания жилого дома и гибели людей.
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