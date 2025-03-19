Женщина погибла на пожаре в Брянске

Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В переулке Иванюты загорелся жилой дом.

Тушили возгорание четыре пожарные автоцистерны. Они оперативно справились с огнём.

На пожаре погибла пожилая женщина. В причинах происшествия разбираются следователи.