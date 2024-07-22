Женщина погибла на пожаре в Погарском районе

Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Погарском районе. В селе Витемля на улице. Партизанская загорелся жилой дом.

Около часа огонь тушили спасатели на двух автоцистернах. На пожаре погибла женщина.

Причину происшествия выяснят эксперты.