Женщина погибла в аварии на трассе в Клинцовском районе

Женщина погибла при столкновении фуры с легковушкой на трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Клинцовском районе на 159-м километре автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» 58-летний водитель не справился с управлением автомобиля DAF. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2121».

36-летняя пассажирка отечественной легковушки умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. 39-летний водитель этого автомобиля с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По данному факту ДТП полицейские проводят проверку.