Женщина погибла в ДТП на брянской трассе

Молодая женщина погибла, а также два человека пострадали в аварии на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 2 км автодороги «Почеп-Жирятино» в Почепском районе произошло ДТП. 26-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Passat. Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в Mazda CX-7.

24-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Водитель этого автомобиля, а также 40-летняя пассажирка Mazda с травмами попали в больницу.