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Женщина попала под грузовик в Карачевском районе

2024, 12 июня 11:15 Происшествия
Женщина попала под грузовик в Карачевском районе
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Женщина получила переломы, выйдя из движущегося грузовика в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе деревни Бабинка Карачевского района. 56-летний водитель за рулём «ГАЗ», ехал в сторону посёлка Белые Берега по полосе отвода железнодорожных путей. На ходу из транспортного средства вышла пассажирка. Женщина попала под задние правые колёса.

С переломом костей таза и бедра, а также травмой живота женщина попала в больницу.

 

 

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