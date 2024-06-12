Женщина попала под грузовик в Карачевском районе

Женщина получила переломы, выйдя из движущегося грузовика в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе деревни Бабинка Карачевского района. 56-летний водитель за рулём «ГАЗ», ехал в сторону посёлка Белые Берега по полосе отвода железнодорожных путей. На ходу из транспортного средства вышла пассажирка. Женщина попала под задние правые колёса.

С переломом костей таза и бедра, а также травмой живота женщина попала в больницу.