Женщина попала в больницу после аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 44-м км автодороги «Северо-западный обход г. Брянска» произошла авария. 43-летний водитель не справился автомобиля Chevrolet Lacetti. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

63-пассажирка автомобиля получила травмы и попала в больницу.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.