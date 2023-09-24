Женщина попала в больницу после аварии в Брянске

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Специалисты «Ростелекома» оборудовали умными домофонами подъезды нового многоквартирного дома по улице Олега Строкина в Брянске.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 19 и 21 сентября в связи с заменой стрелочных переводов на двух станциях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провели рабочую встречу, важнейшей темой которой стала подготовка «Брянскэнерго» к предстоящему отопительному сезону.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».