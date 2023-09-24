Женщина попала в больницу после аварии в Брянске
24-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице 3-го Интернационала в Брянске произошло ДТП. 57-летний водитель за рулём Toyota RAV-4 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Rio. 24-летняя пассажирка Kia с сотрясением головного мозга и ушибом лба попала в больницу.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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