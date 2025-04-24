Женщина пострадал в ДТП на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 4-м километре автомобильной дороги «Почеп–Жирятино» 22 апреля произошла авария. 75-летний водитель не справился с управлением Suzuki Grand Vitara. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

73-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. Женщину госпитализировали.

Инспекторы составили на водителя два административных материала. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.