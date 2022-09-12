Женщина повредила позвоночник в ДТП в Брянске

55-летняя пассажирка попала в больницу с переломом грудного отдела позвоночника после аварии в областном центре.

ДТП произошло на улице Речной. 35-летний водитель на BMW не справился с управлением. Автомобиль задел Kia Rio под управлением 50-летнего водителя и врезался в дорожное ограждение.

55-летняя пассажирка BMW получила перелом грудного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки. Её госпитализировали. Еще одну 26-летнюю пассажирку с ушибами и ссадинами отпустили домой. Ушиб плеча также получил 50-летний водитель Kia Rio.

Полицейские выяснили, что водитель BMW за два года 104 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Больше всего протоколов составлено на него за превышение скорости.