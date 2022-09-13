Женщина сломала палец в аварии в Брянске

35-летняя автомобилистка сломала палец при столкновении двух иномарок на перекрестке в областном центре.

Авария произошла на улице Красноармейской. Как рассказали в региональном ГИБДД, 44-летний водитель на Volkswagen Touareg проехал на красный свет и врезался поворачивающий налево Nissan Tiida.

35-летняя женщина-водитель Nissan получила закрытый перелом пальца, ссадины и ушибы. Её отпустили с назначением лечения.

Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.