Женщина тяжело ранена в ДТП с автобусом и фурой в Брянске (ВИДЕО)

Авария произошла в Советском районе.

Крупная авария произошла днем 21 мая в Советском районе Брянска.

Как сообщают очевидцы, у ТЦ «Айсберг» столкнулись фура «Магнита» и автобус. По их словам, находившаяся в автобусе женщина получила тяжелые травмы.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.