Женщина устроила массовое ДТП под Брянском

В результате аварии пострадал один человек.

В Брянской ГИБДД сообщили подробности массовой аварии на киевской трассе.

ДТП произошло 23 марта около 8.40 на 366-м километре дороги Украина в Брянском районе.

33-летняя женщина за рулем Renault Fluence, двигаясь в сторону Брянска, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai i40. Затем в Hyundai врезался Peugeot 806, водитель которого ехал в сторону Киева. С Peugeot 806 столкнулся следовавший за ним Renault Logan.

В результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка Hyundai i40. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы и перелом правой голени.