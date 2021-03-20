Женщину, зарезавшую прохожую в Брянске, заключили под стражу

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

В Брянске 31-летнюю женщину, зарезавшую случайную прохожую, заключили под стражу.

Напомним, 17 марта на тротуаре у дома № 116 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе психически нездоровая женщина с ножом напала на 58-летнюю пенсионерку. Тело без признаков жизни обнаружили очевидцы. Они вызвали полицейских и скорую помощь. В этот же день подозреваемую задержали.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, ей предъявили обвинение в убийстве. Женщина, страдающая шизофренией, сама пришла в полицию и дала признательные показания.

По решению суда ее заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.