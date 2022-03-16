Женщину сбила иномарка в Брянске

Кубок Дружбы собрал спортсменов. В Смоленске прошел 16-й Межрегиональный турнир по тхэквондо В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, Тверской, Московской областей, а также из Республики Беларусь. От Смоленщины за звание лучших боролись спортсмены из Вязьмы, Духовщины, Озерного, Печерска, Рославля, Рудни, Сафоново, Ярцево и областного центра. Во время открытия турнира участников и организаторов поприветствовал депутат Смоленской облдумы, координатор проекта «Единой России» «Детский спорт»

Ставка на бизнес В администрации региона обсудили пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Меры были разработаны для оказания помощи предпринимателям в нынешних экономических реалиях (в том числе инвесторам, недавно открывшим свои производства на Смоленщине), а также для сохранения действующих рабочих мест. О принятых решениях рассказал губернатор Алексей Островский. «Процентная ставка регионального Фонда поддержки предпринимательства снижена до ½

Большая вода На календаре — середина марта, а с учетом того, что весна в этом году выдалась ранней, в регионе в активную фазу вступила подготовка к возможному половодью. Прогнозы и предпринимаемые меры обсуждались на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено

Сколько это стоит? Какие меры принимают в регионе по стабилизации цен Едва ли не самой волнующей темой для обсуждения среди смолян в последнее время стали цены в торговых точках. Меняющиеся цифры на ценниках вызывают у жителей вполне резонное возмущение. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского прошло совещание, посвящённое ценовой ситуации на территории Смоленской области. Участники (а в их числе были местные товаропроизводители, УФАС и

Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе по оказанию гуманитарной помощи беженцам Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и принимают активное участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с юго-востока Украины. Волонтеры-железнодорожники встречают прибывающие поезда с беженцами на вокзалах, сопровождают людей до пунктов временного размещения, оказывают моральную поддержку, организуют досуг детей и пожилых людей. Кроме того, железнодорожники проводят работу по