Женщину сбила легковушки на переходе в Брянске
63-летняя женщина получила переломы таза и позвонков в ДТП в областном центре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Чернышевского в Брянске произошло ДТП. 47-летний водитель за рулём Lada XRay сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина сломала плечо, лопатку, кости таза и несколько позвонков. Её отвезли в больницу.
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