Женщину сбила машина на переходе в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Карачеве произошла авария. На улице Федюнинского 20-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 66-летнюю женщину. Она шла через дорогу по нерегулируемому переходу.

Женщину с травмами отвезли в больницу. Инспекторы проводят проверку по факту аварии.